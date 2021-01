Waarom moeten mannen na een orgasme even bekomen? En kan de ‘drie-minuten-man’ ons iets leren?

Na het klaarkomen is het voor de meeste mannen genoeg geweest met de (solo)seks. De verzadiging komt in de plaats van de opwinding, en het duurt een tijdje voor een man opnieuw seksueel geprikkeld kan worden. Bij jongeren neemt die postejaculaire ‘herstelperiode’ gemiddeld een twintigtal minuten in beslag. Bij ouderen kan ze soms ettelijke uren duren.