Bas Dost wel, Stefano Denswil niet klaar om te starten tegen STVV

Club-trainer Philippe Clement maakte zaterdag zijn eerste wedstrijdselectie van 2021 bekend. De Nederlandse aanwinsten Bas Dost en Stefano Denswil zitten beiden in de kern die zondag naar Sint-Truiden reist. Dost is klaar om te starten, Denswil valt vermoedelijk af als negentiende man.

Mogelijk vanop de bank, maar vermoedelijk van in de basis maakt Bas Dost zondagavond op Stayen (20.45 uur) kennis met de Belgische competitie. De 31-jarige spits trainde een volledige week mee en is wedstrijdfit. Hij mist alleen automatismen met zijn ploegmaats, maar die kunnen er alleen maar komen door wedstrijden te spelen.

Anders is de situatie van Stefano Denswil (27). De verdediger trainde nog niet intensief mee met zijn nieuwe ploeg en komt vermoedelijk niet in actie in Sint-Truiden. Hij zit wel in de wedstrijdkern en reist met zijn ploegmaats af naar Haspengouw. Maar de kans is groot dat hij als negentiende man op de tribune zal zitten.

De selectie bestaat uit 21 namen. Hans Vanaken (geschorst), Emmanuel Dennis (teenblessure) en Michael Krmencik (verhuurd aan PAOK Saloniki) zijn er niet meer bij.

Selectie: Mignolet, Horvath, Lammens; Sobol, Kossounou, Deli, Ricca, Denswil, Van der Brempt, Mechele, Mata; Balanta, Rits, Vormer, De Ketelaere, Van den Keybus; Diatta, Dost, Okereke, Lang, Schrijvers