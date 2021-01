Gueye doet Mboyo vergeten

En daar is de thuisreputatie van KVK terug. De Kerels namen voor de derde match op rij de maat van een G5-team. Na Standard en Gent moest ook titeluitdager Genk met lege handen huiswaarts keren. 2-1, getekend Pape Habib Gueye. Met twee doelpunten pikte hij op waar de vertrokken Ilombe Mboyo gestopt was, voldoende voor de drie punten.

Voor de tweede keer in drie wedstrijden keken Genk en Kortrijk elkaar in de ogen. Met Mboyo verloor KVK deze week zijn meest bepalende speler dit seizoen. Afwachten dus hoe Kortrijk 2.0 het zonder zijn aanvalsleider zou doen. Bij Genk stonden dezelfde elf op het veld die voor Nieuwjaar in Eupen met 1-4 gingen winnen.

Al na vijf minuten moest Ilic alert reageren op een poging van Onuachu, de doelman kon het leer ei zo na wegboksen. In een mistig Guldensporenstadion gaf Kortrijk het initiatief aan Genk. Doelman Ilic ontpopte zich tot hoofdrolspeler in de beginfase. Met een knappe beenveeg hield hij Bongonda van een gemaakte goal. Het leek wel of de Kerels Genk in slaap gewiegd hadden, want in drie baltoetsen stond het prompt 0-1. Timothy Derijck verstuure een perfect aangesneden lange bal, Julien De Sart zette met een gouden ingeving, een kopbal in één tijd, Pape Gueye oog in oog met Vukovic. In koude omstandigheden bleef de spits ijzig kalm en fusilleerde hij koelbloedig de netten. “Common, wake up guys”, riep Vukovic naar zijn medespelers.

Kortrijk kwam vervolgens nog opzetten, maar maakte te vaak de verkeerde keuze in de laatste pass om echt dreigend te kunnen zijn. Het was het signaal voor Genk om wakker te worden. Eerst trapte Onuachu vanuit het strafschopgebied nog voorlangs, maar even later vond de Gouden Stier toch de netten. Munoz verstuurde met gevoel een voorzet richting de boomlange spits aan de tweede paal. Voor Onuachu was het een koud kunstje om van dichtbij in doel te koppen. Rusten dus met 1-1.

Foto: BELGA

De tweede helft begon meteen met de nodige animo. Eerst had Van Der Bruggen een prima mogelijkheid om Kortrijk een vliegende start te bezorgen, even later verstuurde Golubovic een gemeten voorzet richting De Sart. Ondanks dat hij aan de kleine rechthoek stond, besloot hij nog af te leggen in plaats van naar doel te koppen.

Kansen voor Gueye

“Third time’s the charm”, luidt het Engelse gezegde en bij de derde aanvalspoging schoot Kortrijk dan ook in de roos. Een weggekopte corner belandde opnieuw in Selemani’s voeten. Op de voorzet van de Comoor ging Vukovic letterlijk en figuurlijk de mist in, hij greep pardoes naast de bal en Gueye nam het cadeautje gretig aan: 2-1. Zo liet hij de Kortrijk-supporters zijn vertrokken aanvalsmaatje Mboyo meteen vergeten. In één wedstrijd scoorde de Senegalees plots even veel als tijdens de rest van het seizoen.

Even later had Gueye ook de kans om de match te beslissen, maar hij verraste Vukovic niet met zijn lob. Bij Genk mislukte alles. Tekenend was hoe Ito zich verslikte in zijn actie, hij wilde zijn foutje herstellen, maar ging over de bal en raakte Selemani vol op de enkel. Hij mocht blij zijn dat hij er met geel vanaf kwam.

De Sart had ook nog de 1-3 aan de voet, maar het was niet meer nodig. Genk vond geen antwoord meer. Kortrijk pakt zo 9 op 9 in de terugronde. Voor de wedstrijd tegen Standard wonnen de Kerels in heel 2020 slechts drie matchen in het Guldensporenstadion, sindsdien hield het zowel tegen de Rouches, Gent en Genk de punten thuis. Vanderhaeghes opzet was om van Kortrijk opnieuw een moeilijk te bekampen tegenstander te maken in het Guldensporenstadion. Daarin is hij met glans geslaagd.

Foto: JEFFREY GAENS

KV Kortrijk 2 - Racing Genk 1

Doelpunten: 23’ Gueye (De Sart) 1-0, 41’ Onuachu (Munoz) 1-1, 54’ Gueye (Golubovic) 2-1

Gele kaarten: 57’ Hines-Ike, 73’ Ito

KV Kortrijk: Ilic, Golubovic, Hines-Ike, Derijck, Dewaele, Van Der Bruggen (90+3’ Jonckheere), De Sart, Makarenko, Ocansey, Selemani (89’ Lepoint), Gueye (84’ Chevalier)

Racing Genk: Vukovic, Muñoz, Cuesta, Lucumi, Kouassi (60’ Hrosovsky), Toma (60’ Dessers), Heynen, Uronen (79’ Limbombe), Ito, Onuachu, Bongonda