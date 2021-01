Zestien mensen zijn al aangeklaagd voor de ongeziene rellen van woensdag in het Capitool. Intussen worden ook steeds meer relschoppers gearresteerd. Van de thuisblijvende vader die glimlachend met Polisi’s lessenaar poseerde tot de getatoeëerde Sjamaan. Een overzicht.

Een van de gearresteerden is Adam Johnson (36). Vrijdag werd hij aangehouden in Florida waar hij sindsdien in de Pinellas County Jail verblijft. Hij wordt beschuldigd van het bewust betreden van een gebouw ...