Naasten van Estelle Mouzin houden opnieuw stille mars

Voor het achtttiende jaar op rij hebben naasten van Estelle Mouzin in de regio Parijs een stille mars gehouden om te herinneren aan de nog steeds niet opgeloste verdwijning van het negenjarige meisje, niettegenstaande bekentenissen van seriemoordenaar Michel Fourniret.

Estelle Mouzin verdween op 9 janauri 2003. Haar vader Eric Mouzin zei zaterdag in Guermantes dat “de stukjes van de puzzel beginnen bij elkaar komen te liggen”. Tegelijk betreurde hij opnieuw het “gebrek aan respons van de speurders en de justitie”, wat er volgens hem voor een groot deel heeft voor gezorgd dat het lichaam van zin dochter nog steeds niet is gevonden.

De vader van Estelle, Eric Mouzin, gaf een toespraak tijdens de stille mars Foto: AFP

Nieuwe graafwerken

Mouzin herinnerde eraan dat Fourniret vanaf 2007 om een verhoor aangaande de verdwijning van het meisje had gevraagd maar dat daar “uit gemakzucht” geen gevolg was aan gegeven.

Pas in 2019 blies de Parijse onderzoeksrechter Sabine Kheris nieuw leven in één van de meest enigmatische “cold cases” in Frankrijk. Nadat zijn vroegere echtgenote Monique Olivier hem had beticht, bekende de 78-jarige Fourniret in maart 2020 zijn verantwoordelijkheid voor de verdwijning.

In december leverde een grootscheepse zoekactie in een vroegere eigendom van de seriemoordenaar niets op. Als advocaat van het gezin-Mouzin zei meester Didier Seban zaterdag dat er nieuwe graafwerken zullen komen en dat “men nooit zo dichtbij het vinden van waar Estelle is, is geweest.”

Fourniret - bijgenaamd het “monster van de Ardennen” - kreeg in 2008 levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord op een reeks meisjes en vrouwen in Frankrijk en België. Onder de slachtoffers bevond zich de Belgische Elisabeth Brichet (12). Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang.