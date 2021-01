Leicester staat op punt om Filip Benkovic, verdediger van 15 miljoen, aan OHL uit te lenen

De Kroatische centrale verdediger Filip Benkovic (23) staat vlak bij OHL. De Leuvenaars zullen hem in principe huren tot het einde van het seizoen van zusterclub Leicester City, dat in 2018 nog een kleine vijftien miljoen euro neertelde voor de Kroatische international. Aan Den Dreef willen ze de transfer nog niet bevestigen, maar Engelse en Schotse media weten dat de deal al in kannen en kruiken is.

Benkovic, een boomlange rechtspoot van 1m94, speelde tot de zomer van 2018 bij Dinamo Zagreb in eigen land. Bij Leicester zagen ze veel in hem, en ze legden daarom de volle 14,5 miljoen euro neer voor de centrale verdediger. Echt doorbreken lukte Benkovic bij The Foxes nog niet. Hij kwam er amper twee keer in actie. De voorbije seizoenen werd hij uitgeleend aan Celtic, Bristol en Cardiff. Bij die laatste club uit de Engelse Championship kon hij zich evenmin doorzetten, al stond hij er op 29 december wel gewoon nog in de basis. Ook Celtic aasde op Benkovic, maar is dus afgetroefd door OHL. De Kroaat maakte bij zijn vorige uitleenbeurt aan de Schotten een prima indruk.

Op 9 januari zijn twee van de drie transferprioriteiten al ingevuld bij de Leuvenaars, want eerder deze week tekende Andy King. Ook de Welshe centrale middenvelder kwam over van Leicester, waar hij einde contract was. Beide OHL-aanwinsten bulken van het talent en vormen in die zin een grote troef voor Marc Brys, maar deden de afgelopen maanden wel zo goed als geen wedstrijdritme op. Het zal niet evident worden om hen snel te laten meedraaien.

Zijn gezochte centrale middenvelder en centrale verdediger heeft OHL dus al te pakken. Het is nu nog op zoek naar een diepe spits of eventueel leen hangende nummer negen die zowel als diepste man als in steun kan voetballen.