Leider AC Milan laat geen steek vallen tegen Torino, Zlatan Ibrahimovic maakt comeback na blessure

AC Milan heeft zaterdag op de zeventiende speeldag van de Italiaanse Serie A de punten thuisgehouden tegen staartploeg Torino. De koploper in Italië won met 2-0. Milan stond bij de rust al twee doelpunten voor, via Rafael Leão (25.) en een strafschop van Kessié (36.). Na de koffie bleven goals uit.

Zlatan Ibrahimovic, die eind november uitviel met een dijbeenblessure en later op training ook nog een kuitblessure opliep, begon op de bank. De Zweed viel vijf minuten voor tijd in. Onze landgenoot Alexis Saelemaekers moest nog geblesseerd toekijken bij Milan. Eind vorige maand liep hij in het duel tegen Lazio een kwetsuur op aan de linkerdij.

In de stand staat AC Milan aan kop met veertig punten. Eerste achtervolger Inter volgt met 36 punten maar telt een wedstrijd minder.