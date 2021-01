Duikers vinden brokstukken verdwenen vliegtuig

Duikers hebben brokstukken gevonden van het vliegtuig dat zaterdag van de radar was verdwenen kort na vertrek in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat meldt het Indonesische leger.

De duikers vonden stukken van het vliegtuig, reddingsvesten en onderdelen met het registratienummer, aldus legerleider Hadi Tjahjanto. Eerder raakte al bekend dat er ook lichaamsdelen waren aangetroffen op de plaats in de Javazee waar het vliegtuig zoek raakte.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air verdween kort na het opstijgen in Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht van 90 minuten en had 62 mensen aan boord, 50 passagiers en twaalf bemanningsleden. De autoriteiten vermoedden dat het toestel in zee was gecrasht.

“We hebben twee zakken ontvangen, de ene met voorwerpen van passagiers en de andere met lichaamsdelen”, verklaarde de woordvoerder van de politie, Yusri Yunus, aan de zender Metro TV. De politie werkt aan de identificatie.

Op de plaats van het ongeval zijn verschillende reddingsboten van het leger en helikopters aan de slag. Zondagochtend (lokale tijd) kwamen ook duikers ter plaatse. Brokstukken werden naar de haven van Jakarta gebracht.

Het vliegtuig van Sriwijaya Air was een klassieke Boeing 737 van 26 jaar oud, en dus geen Boeing 737 MAX. Met dat laatste type vliegtuig gebeurde in oktober 2018 een ongeval in Indonesië waarbij 189 mensen omkwamen.

