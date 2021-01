Gilkinet: “Er komen geen nieuwe taksen, behalve de effectentaks”

Er komen onder de nieuwe regering geen nieuwe taksen, behalve de effectentaks. Dat zegt Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit en vicepremier van Ecolo in een interview met De Zondag. Gilkinet wil de klimaatoplossingen koppelen aan de socio-economische uitdagingen van deze coronacrisis: “We moeten slim en productief investeren”, zo klinkt het.

“Weet u wat onze achillespees wordt? De tijd. Het zal vlug 2024 zijn. Ik hoop dat we tijd genoeg hebben om alles te realiseren”, aldus Gilkinet, die optimistisch is. “We zitten nu met zeven partijen in een regering die positieve doelstellingen delen: dit land een toekomst geven, zorgen voor een leefbaar klimaat, duurzame jobs creëren en respect tonen voor elkaar.”

De minister is geen voorstander van extra belastingen. Wel moet er een belastingverschuiving komen: “We zullen wel een globale fiscale hervorming doorvoeren. De strijd tegen vervuiling zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Maar de totale belastingdruk mag niet verhogen. Dat is afgesproken. Ik kan daar verder niet op vooruit lopen. Die hervorming is een werk van lange adem.”

Gilkinet koppelt de klimaatoplossingen aan de socio-economische uitdagingen van deze coronacrisis: “We moeten slim en productief investeren. Elke euro moet drie euro opbrengen. Dat is de enige manier om de relance op gang te brengen. De regering zal de publieke investeringen optrekken naar 4 procent van het BBP. Dat betekent voor deze legislatuur 15 miljard.”

Die 15 miljard is overigens nog niet beslist. Het gaat om een uitdrukkelijke vraag van Ecolo om de toekomst voor te bereiden, met het oog op de investeringen voor het spoor die nodig en nuttig zijn. “We moeten onze mobiliteit nu duurzamer maken”, klinkt het. Als minister van Mobiliteit wil Georges Gilkinet van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit maken om de klimaatuitdaging en de fileproblematiek aan te pakken. Daarvoor wil hij de trein opnieuw aantrekkelijker maken.