“Anonieme” Hazard krijgt kritiek, Courtois en Zidane reageren boos na winterse match van Real: “Wij zijn geen marionetten”

Real Madrid kwam zaterdag op de achttiende speeldag in La Liga op bezoek bij kelderteam Osasuna niet verder dan een scoreloos gelijkspel (0-0). “Dit was geen voetbalwedstrijd”, verwees trainer Zinédine Zidane na afloop naar de winterse omstandigheden waarin de partij plaatsvond. Het sneeuwde en het vroor in Pamplona.

LEES OOK. Eden Hazard start eindelijk weer in de basis, maar Real Madrid blijft in de sneeuw op brilscore steken tegen voorlaatste

“We hebben gevoetbald naar best vermogen”, zei Zidane, die zijn verontwaardiging niet verstopte. “Maar dit had niets te maken met een voetbalwedstrijd. Dat gevoel leeft bij ons. De omstandigheden maakten het heel moeilijk, we speelden omdat we moesten spelen. We moeten de knop echter omdraaien en onze blik richten op de volgende partij.”

De reis van Real naar Osasuna verliep ook al niet zonder problemen. De ploeg vertrok vrijdag met veel vertraging richting Pamplona. De kampioen van Spanje stond uren stil op de startbaan van het hoofdstedelijke vliegveld Barajas Airport. Het toestel kon niet opstijgen vanwege een hevige sneeuwstorm die het openbare leven in Madrid even stillegde.

“Ik wil de mensen van Osasuna bedanken dat ze het veld nog zo goed in orde gekregen hebben”, reageerde Thibaut Courtois na afloop. “Maar het is spijtig wat La Liga ons heeft aangedaan. We wisten wat de omstandigheden waren en we konden uiteindelijk toch spelen, maar… Eerst was er de bevrozen startbaan bij het vertrek en nu kunnen we niet naar huis. We zijn mensen en we krijgen hier een show. We hebben gedaan wat ons gevraagd is want als we hier niet waren, dan hadden ze ons drie punten afgenomen. Maar het was niet veilig, wij zijn geen marionetten die moéten spelen. We hebben moeite gedaan vandaag, maar we moeten heeft toch eens over nadenken.”

Foto: ISOPIX

Kritiek op Hazard

Het waren dus niet de beste omstandigheden voor Eden Hazard om zijn terugkeer te maken in de basiself van De Koninklijke. Maar dat weerhield de Spaanse pers er niet van om hem te bekritiseren.

“Zidane gaf Hazard een plek in de startopstelling, maar de Belg speelde anoniem mee”, aldus Marca. “Zijn leven bij Real Madrid is nog altijd niet begonnen en we zijn intussen in het midden van zijn tweede seizoen. Het plan van Zidane is om hem meer minuten te geven zodat hij terug zijn beste vorm kan vinden, maar we weten niet of en wanneer dat zal zijn.”

Volgens de fans was Hazard pas de op elf na beste speler van Real. “Zijn selectie was sowieso al een risico en Hazard leek best verlegen in de duels”, klonk het.