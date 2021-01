Brandweer rukt uit naar Lakenhalle Ieper voor... waterdamp

Ieper - Brandweer Westhoek werd zaterdagavond even na 23 uur opgeroepen voor een ‘brand’ op de Grote Markt van Ieper. Boven het Nieuwerck, een aanbouw aan de Lakenhalle, leek er een grote rookwolk te zien.

De lokale sociale media stonden meteen in rep en roer. Iemand vroeg zelfs of er hulp nodig was om de museumstukken naar buiten te halen. De brandweer ging een kijkje nemen via de ingang van het Yper Museum en zette de ladderwagen in. Maar het bleek uiteindelijk gewoon om waterdamp te gaan. In combinatie met de verlichting leek de damp op rookontwikkeling.