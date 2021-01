Zware brand in leegstaand schoolgebouw: brandweer rukt massaal uit

De Panne -

Een zware brand vernielde zaterdagnacht het leegstaand schoolgebouw Repos op de campus van Scholengroep Westhoek aan de Sint-Elisabethlaan in De Panne. Er was niemand aanwezig en de brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar andere gebouwen, waardoor de leerlingen maandag gewoon naar school kunnen. Hoe de brand kon ontstaan is een groot vraagteken. De elektriciteit werd er onlangs afgesloten voor de sloop.