34-jarige automobiliste om het leven gekomen bij verkeersongeval in Bree

Bree -

Bij een zwaar verkeersongeval in Bree is zaterdagavond een automobiliste om het leven gekomen. Rond 19 uur kwamen twee voertuigen op de Opitterkiezel met elkaar in aanrijding waarna een van de voertuigen tegen een verlichtingspaal belandde. Het is al de tweede keer in een week tijd dat op diezelfde weg een dodelijk ongeval plaatsvindt.