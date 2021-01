Ontvoerde man ontsnapt uit woning in Halle: vier personen opgepakt

Halle / Brussel - Speciale eenheden van de politie hebben zondagochtend vier personen opgepakt na een ontvoering en gijzeling in Halle. Het slachtoffer kon ontsnappen via het raam.

Bij de hulpdiensten kwam zondagmorgen omstreeks 5.20 uur een vreemde melding binnen. Een man verklaarde dat hij gegijzeld werd in een woning langs de Edingensesteenweg in Halle, in een leegstaand pand vlakbij de oprit van de A8. Het slachtoffer, die het goed stelt gezien de omstandigheden, werd blijkbaar eerder die nacht van zijn vrijheid beroofd in het Brusselse en overgebracht naar Halle. Hij kon echter ontsnappen. De motieven van de ontvoerders zijn nog onduidelijk.

Foto: SSJ

De politie kwam meteen ter plaatse en ook de speciale eenheden werden opgetrommeld. Een van de verdachten gaf zichzelf snel over, voor een tweede persoon had de politie meer overredingskracht nodig. Uiteindelijk vielen de speciale eenheden de woning binnen, en ze haalden een derde man naar buiten. Er is ook sprake van een vierde man die zich schuilhield op zolder en ook in de boeien kon worden worden.