Maandag start impeachment, maar stemming komt nét iets te laat (en het zou wel eens meer kwaad dan goed kunnen doen)

De Democraten willen zo snel mogelijk beginnen aan een tweede impeachmentprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Maandag willen ze hun ‘articles of impeachment’ presenteren, hun aanklacht tegen Trump. Ook vanuit Republikeinse hoek is er steun voor afzetting, maar wellicht niet voldoende om daadwerkelijk tot impeachment over te gaan. Trump zou wel de enige president ooit zijn die twee keer een impeachment moet ondergaan.