Systeem in de maak om teruggekeerde reizigers extra op te volgen

De taskforce testing onder leiding van professor Herman Goossens vergadert momenteel over een systeem waardoor teruggekeerde reizigers van wie het coronastaal een afwijkende variant van het virus vertoont extra opgevolgd kunnen worden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) gezegd in De Zevende Dag.

Een en ander heeft te maken met extra besmettelijke varianten van het coronavirus, zoals de vorm die nu in Groot-Brittannië circuleert. Minister Vandenbroucke heeft daarom zaterdagavond nog de opdracht gegeven aan Herman Goossens, Karine Moykens en Frank Robben om dat te onderzoeken, zei hij in De Zevende Dag.

Concreet moet de taskforce testing een systeem uitdenken waardoor teruggekeerde reizigers van wie het staal na een coronatest een afwijking vertoont, meteen extra opgevolgd worden en de gezondheidsinspectie in gang schiet, klonk het. Om een afwijking te zien hoef je niet het volledige genoom te analyseren, benadrukte de sp.a-vicepremier: de PCR-test zelf kan dat al aantonen.

“Minder getest dan voor kerstvakantie”

Intussen gaat het aantal besmettingen met COVID-19 sinds kort opnieuw omhoog. Of dat de voorbode van een derde golf is, wil Vandenbroucke niet gezegd hebben. “We hebben in de kerstvakantie veel minder getest, waardoor we nu 25 procent meer testen registreren dan in de vergelijkingsperiode. Dat speelt mee op de achtergrond”, zei hij. Tegelijkertijd wordt er nog altijd minder getest dan voor de kerstvakantie, en dat moet beter, vindt Vandenbroucke, die iedereen met symptomen oproept zich te laten testen. Dat een groot deel van de mensen die in de kerstvakantie op reis is geweest in een rode zone zich niet heeft laten testen, vindt Vandenbroucke “schandalig”.

Dat België het een pak beter doet dan de omringende landen, is voor de minister nog geen reden om de strenge maatregelen los te laten. “Nu doen we het inderdaad beter, maar het is hout vasthouden: dit vraagt nog inspanningen en bijkomende inspanningen om een derde golf te vermijden”, zei hij. Het Overlegcomité komt op 22 januari opnieuw bijeen voor een evaluatie van de situatie. “Als we kunnen versoepelen, zijn de contactberoepen bij de eerste groep”, aldus Vandenbroucke. “Maar de beslissing zal afhangen van de cijfers.”