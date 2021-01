Drugstoerisme op Lijnbus: 40 PVs opgesteld

De politiezones regio Turnhout en Kempen Noord-Oost, het parket Antwerpen en vervoersmaatschappij De Lijn hebben de handen in elkaar geslagen om de overlast die drugstoeristen veroorzaken op de gewestweg N12 en op lijnbus 450 tegen te gaan. Deze week werden al twee controleacties georganiseerd, waarbij veertig processen-verbaal werden opgesteld. Dat meldt de politie regio Turnhout op haar Facebookpagina.

Dat drugstoeristen gebruikmaken van de gewestweg N12 en van lijnbus 450, die tussen Turnhout en Tilburg rijdt, om zich te gaan bevoorraden in Nederland is niet nieuw, maar de klachten over overlast zijn recent wel fors toegenomen. De twee politiezones gaan daarom de controleacties op lijnbussen en de statische controles langs de N12 gevoelig opdrijven. Ook controleurs van De Lijn zullen extra inspanningen leveren op lijnbus 450.

Het parket Antwerpen wil met deze acties een duidelijk signaal geven dat overtredingen op de drugswet niet worden getolereerd en laat weten dat elke inbreuk op de drugswet gerechtelijk zal vervolgd worden.

Er werden deze week al twee acties tegen drugstoerisme uitgevoerd. Alles samen werden 12 bussen met 127 passagiers op lijn 450 gecontroleerd, alsook 26 voertuigen met in totaal 46 inzittenden. Bij de actie van zaterdag liep een dealer tegen de lamp. Hij had de bus genomen om een voorraad verdovende middelen te gaan inslaan en verschijnt zondag voor de onderzoeksrechter in Turnhout.

De politie nam in totaal 285 gram marihuana, ruim 25 gram hasj, tien joints, een stuk spacecake, zes XTC-tabletten, zeven Kamagra-tabletten en twee valse biljetten van 50 euro in beslag. Vier bestuurders legden een positieve drugstest af en hun rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

De twee acties leverden tot nu toe veertig processen-verbaal op voor de invoer en het bezit van verdovende middelen. De politie stelde ook pv’s op voor verboden wapendracht, illegaal verblijf en de wetgeving op de geneesmiddelen. De komende dagen en weken zullen er nog gelijkaardige acties volgen.