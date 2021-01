Anderlecht-middenvelder Josh Cullen: “Kompany heeft alles om een briljante trainer te worden, hij is meedogenloos”

Josh Cullen voelt zich goed bij Anderlecht. Dat heeft de 24-jarige middenvelder gezegd in een interview met The Daily Mail.

Paars-wit trekt zondag naar Leuven voor een clash met OHL. Cullen stond tijdens vijf van de voorbije zes competitieduels 90 minuten op het veld. Tot jolijt van het jeugdproduct van West Ham, die nog geen spijt heeft van zijn keuze voor Anderlecht.

“Je belangrijk voelen, dat is wat iedereen wil”, aldus de Ier. “Voelen dat je gewild bent en gesteund wordt door de club. Dat voelde ik al vanaf het eerste gesprek dat ik had met mensen van Anderlecht. Met de sportieve baas (Peter Verbeke, red.) en de trainer (Vincent Kompany, red.). Het is leuk om te zien dat je opgemerkt wordt door een club zo groot als Anderlecht.”

Foto: BELGA

“Weet je, als je zo’n trainer hebt...”, zegt Cullen over Kompany. “Iemand die zo’n carrière heeft gehad, met zulke topspelers speelde, de trainers voor wie hij voetbalde enzovoort. Hij helpt mij met mijn spelintelligentie en hoe ik mezelf nog kan verbeteren. Dat is van goudwaarde voor een jonge speler. Kompany is enorm toegewijd, meedogenloos in de manier waarop hij werkt en gedetailleerd. Hij is altijd de eerste op het veld en de laatste als de training erop zit. Hij wil gewoon de beste zijn en dat merk je aan iedereen. Hij wil ook hoog druk zetten, waarvoor we wel eens naar clips van Liverpool kijken. Qua opbouw vanuit de defensie naar Manchester City. En qua verdedigen naar Atlético.”

De Ierse middenvelder stak zijn lof voor ‘Vince the Prince’ echt niet onder stoelen of banken. “Ik weet wel dat hij begrijpt dat we niet ineens zo goed zullen zijn als Liverpool en Man City, maar hij wil het beste halen uit iedereen. En dus kijken we naar de beste teams op bepaalde vlakken. Kompany heeft alles om een briljante trainer te worden en hij is ook een geweldige kerel daarnaast. Je kan altijd met hem praten, over alles.”