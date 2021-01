Georges-Louis Bouchez wil grote “nationale consultatie” over toekomst van België: “2021 moet jaar van herwonnen vrijheid worden”

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez moet 2021 het jaar van de herwonnen vrijheid worden. Dat zei hij zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Franstalige liberalen, die door het coronavirus virtueel moest plaatsvinden.

Voor de MR wordt 2021 een belangrijk jaar, zei Bouchez. De partij viert dit jaar zijn 175ste verjaardag. Na een jaar dat gekaapt werd door het coronavirus, en waarin “de vrijheid meer dan ooit in het centrum van de debatten stond”, dixit Bouchez, zal de MR dit jaar “niet aanvaarden dat regels die onze vrijheid beperken een uur of een minuut te lang van toepassing zijn”, verzekerde de jonge partijvoorzitter. “Het gebruik van drones of politieagenten aan de deur moeten uitzonderlijke maatregelen blijven”, vindt Bouchez. “Het is niet de bedoeling dat in de toekomst nog eens te herhalen.”

Toekomst van België

De MR wil zich het komende jaar concentreren op een grote “nationale consultatie” om na te denken over de toekomst van België. Die moet “efficiënt” zijn, vindt Bouchez, maar tegelijkertijd ook “verenigd”.

De link met de Vlaamse liberalen van Open VLD is daar een voorbeeld van, benadrukte de MR-voorzitter. In 2021 zal er een groot gemeenschappelijk congres plaatsvinden, dat tweetalig zal zijn. Er komt ook een tweetalig boek. “We willen onze gehechtheid aan België tonen, zonder de specifieke kenmerken van de regio’s te ontkennen”, klonk het. Daarop toonde Bouchez een vooraf opgenomen boodschap van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, voor de gelegenheid in het Frans, waarin die laatste de band tussen de twee zusterpartijen “sterker dan ooit” noemde.

“Evenwichtige maatregelen nodig”

Bouchez maakt dit jaar ook van de strijd tegen populisme, zowel links als rechts, een prioriteit. De MR-kopman focuste in zijn speech vooral op de communistische PVDA. “Er bestaat in Franstalig België een soort van zelfgenoegzaamheid jegens de PVDA. Ik wil mijn collega’s die doen geloven dat er met hen valt samen te werken een signaal geven: extreemrechts en extreemlinks zijn allebei even gevaarlijk.” Ook het extreemrechtse Vlaams Belang kreeg een veeg uit de pan.

De MR zit op dit moment zowel federaal als in Wallonië en de Franse gemeenschap in de meerderheid. In Brussel is dat niet langer het geval, maar de Franstalige liberalen zijn het Hoofdstedelijk Gewest niet vergeten, benadrukte Bouchez. Brussel is “een uitdaging voor de korte termijn”, zei hij. “Vandaag doet de regering daar niets anders dan belasten, belasten, belasten, maar ze vergist zich op vlak van fiscaliteit, op vlak van mobiliteit.” Volgens Bouchez is er in de hoofdstad bijvoorbeeld nood aan “ruimte voor fietsen die tegelijkertijd de automobilisten respecteert”.

Tot slot wordt de vaccinatie tegen het coronavirus één van de grote uitdagingen van 2021. Dat moet volgens ‘GLB’ vooral via de lokale besturen en de eerstelijnszones gebeuren. Tot dan pleit Bouchez voor evenwichtige maatregelen. Op De Zevende Dag zei hij bijvoorbeeld dat het “niet redelijk” is om kappers nog dicht te houden tot april. “2021 moet op zijn minst perspectieven geven.”