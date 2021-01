Bestuurder (19) ramt gevel, botst tegen auto en pleegt vluchtmisdrijf

Lier / Koningshooikt -

De politie heeft zaterdagnacht een 19-jarige bestuurder gevat die even voordien in Koningshooikt (Lier) tegen een auto en tegen de gevel van een appartement was gebotst. De man pleegde vluchtmisdrijf, maar kon in Sint-Katelijne-Waver worden gevat. Hij bleek onder invloed te zijn en negeerde ook de nachtklok.