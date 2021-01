ONZE PUNTEN. Schoofs en Hairemans blinken uit bij KV Mechelen, twee gebuisden bij zwak Antwerp

Antwerp heeft 2021 niet goed ingezet. De Great Old ging na rust kopje-onder op het veld van KV Mechelen, waar uitgerekend Geoffry Hairemans de grote man was. Samen met Schoofs was de ex-speler van Antwerp de beste leerling van de klas. Bij Antwerp maakte Alireza Beiranvand geen al te beste indruk.