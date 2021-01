Wit-Russische president Loekasjenko wil tegen eind dit jaar nieuwe grondwet

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko wil tegen eind 2021 een ontwerp voor een nieuwe grondwet klaar hebben en die dan in een referendum aan de bevolking voorleggen. Dat heeft hij zondag gezegd.

Loekasjenko werd in juli 1994 leider van het land en werd meerdere malen met grote meerderheid van stemmen herkozen. De laatste keer was 9 augustus. De oppositie stelt dat hij met verkiezingsfraude aan de macht is gebleven en er zijn grote protesten in het land tegen zijn bewind.

Loekasjenko heeft eerder gesuggereerd dat hij ermee ophoudt na het aannemen van een nieuwe grondwet.

In de voorbije weken zijn de ordetroepen alsmaar brutaal opgetreden tegen vreedzame betogers in het land. Sinds de uitbraak van het protest zowat vijf maanden geleden zijn meer dan 30.000 mensen in een politiecel beland.