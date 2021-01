Konvooien met vaccin en voedselvoorraden naar zwaar getroffen gebieden in Spanje

De Spaanse regering zal zondag konvooien met het COVID-19-vaccin en voedselvoorraden naar gebieden sturen die afgesneden zijn van de rest van de wereld door Storm Filomena. Het is de zwaarste sneeuwval in decennia in Midden-Spanje en kostte tot nu toe al vier mensen het leven.

In de omgeving van Madrid moesten reddingswerkers 1.500 mensen bevrijden die vastzaten in auto’s, terwijl de politie een groot sneeuwballengevecht moest stoppen nadat de autoriteiten de burgers hadden opgeroepen thuis te blijven vanwege het risico op ongelukken of de verspreiding van het coronavirus.

Er wordt intussen ook gewaarschuwd voor komende dagen, dan zouden de temperaturen naar verwachting kunnen dalen tot min 10 graden. De kans bestaat dat de sneeuw ijs zal worden en dat beschadigde bomen zullen omvallen.

Omgevallen boom in Madrid Foto: REUTERS

Verdronken en doodgevroren

De regering kondigde ook aan konvooien te sturen naar de zwaar getroffen gebieden om het vaccin en de voedselvoorraden te vervoeren naar mensen in nood, dat zei de minister van Transport Jose Luis Abalos op zaterdag. Een 36-jarige vrouw beviel zaterdag in een ambulance in Madrid nadat gezondheidswerkers haar niet naar het ziekenhuis konden brengen.

Een man en een vrouw zijn in een auto verdronken nadat een rivier uit haar oevers trad in de buurt van Malaga in het zuiden van het land. Twee daklozen zijn doodgevroren in Madrid en Calatayud in het oosten van het land.

