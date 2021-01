Somers wil Psychologencommissie aan de tand voelen over zaak rond Kaat Bollen

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) wil volgende week een gesprek met de Pyschologencommissie over de zaak rond seksuologe Kaat Bollen. Zij zag zich verplicht om haar titel van psychologe in te leveren nadat de commissie haar een waarschuwing en een tuchtstraf oplegde vanwege enkele pikante foto’s op sociale media.

In maart vorig jaar kreeg Kaat Bollen al eens een waarschuwing van de Pyschologencommissie, een onafhankelijke instelling die onder meer instaat voor de officiële erkenning van psychologen en voor het toezicht op de deontologische regels. Een collega-psycholoog was toen naar de commissie getrokken met een aantal sensuele foto’s van Bollen, afkomstig van haar sociale media. Ook de vrouwvriendelijke pornofilm die Bollen regisseerde was de collega een doorn in het oog.

Titel ingeleverd

De seksuologe ging tegen de waarschuwing in beroep, maar kreeg eind vorig jaar te horen dat ze ook in beroep veroordeeld werd. Bovendien kreeg ze er nog een tuchtstraf in de vorm van een schorsing bovenop, schreef Het Nieuwsblad zaterdag. De commissie stelt dat de seksuologe “zich te allen tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als in de privésfeer”.

Bollen besliste daarop haar titel als psychologe in te leveren. “Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn, zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over, dan ben ik liever geen psycholoog. Ik heb dus besloten om mijn lidmaatschap van de Psychologencomissie op te zeggen, en dus ook mijn titel van psycholoog in te leveren. Dat doet pijn en dat is moeilijk”, zei ze aan onze krant.

LEES OOK. Kaat Bollen ook in beroep veroordeeld wegens ‘te sexy’ en geeft titel van psychologe terug (+)

“Schadelijk voor vrouwen”

Minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) wil in de loop van volgende week een gesprek met de Psychologencommissie, laat hij weten op Twitter. “Ongehoord dat men vrouwen in Vlaanderen anno 2021 nog zegt hoe ze zich moeten of mogen kleden. We moeten hier geen kledingpolitie.” De minister wil “laten onderzoeken wat we tegen zulke attitude kunnen doen”, vulde hij aan op Radio 1. “Dit is echt ongehoord en schadelijk voor vrouwen die voor zichzelf kunnen beslissen wat ze willen dragen. Als ik het las dacht ik dat ik was teruggevallen in de jaren 50 van de vorige eeuw.”