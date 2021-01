Manchester City staat zonder problemen in de 1/16e finales van de FA Cup. Tegen tweedeklasser Birmingham hadden Kevin De Bruyne en co amper een halfuur nodig om hun schaapjes op het droge te hebben. Doelpunten van Bernardo Silva (2x) en Phil Foden zorgden voor een geruststellende 3-0 voorsprong. De Bruyne was goed voor één assist.