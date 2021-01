In ruim 400 Vlaamse woon-zorgcentra wordt volgende week gevaccineerd

In de loop van volgende week ontvangen 435 woon-zorgcentra in Vlaanderen ongeveer 45.000 vaccins om hun bewoners in te enten tegen COVID-19. Het gaat om meer dan de helft van de 820 woon-zorgcentra in Vlaanderen.

Na wat proefdraaien eind vorig jaar schoot de vaccinatiecampagne eerder deze week uit de startblokken. De bewoners van 42 woon-zorgcentra in Vlaanderen kregen al een vaccin, al kwamen daar in de loop van het weekend wellicht nog 4 woon-zorgcentra bij. In totaal zullen zo al ongeveer 7.000 mensen gevaccineerd zijn, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bij dat aantal is nog geen rekening gehouden met de zesde dosis die in veel gevallen uit de flacons kon worden gehaald, waardoor het aantal richting de 8.000 kan gaan. Mogelijk zitten daar naast bewoners ook al wat personeelsleden van woon-zorgcentra bij: met de dosissen die overblijven, kunnen zij zich laten inenten.

45.000 dosissen

In de loop van volgende week schakelt de vaccinatiecampagne nog een versnelling hoger. Volgens de huidige plannen komen dan 435 woon-zorgcentra aan de beurt, goed voor 45.000 dosissen vaccin. Voor maandag/morgen gaat het om 60 woon-zorgcentra, aldus Moonens. Maandagmiddag rond 16 uur plaatst het Agentschap Zorg en Gezondheid een lijst op zijn website van welke woon-zorgcentra wanneer precies aan de beurt komen. Dat zal vanaf nu iedere week gebeuren, zegt Moonens. De publicatie op maandag moet het agentschap de mogelijkheid geven om nog in te spelen op eventuele uitbraken van corona in de loop van het weekend: woon-zorgcentra moeten ongeveer twee weken coronavrij zijn vooraleer er gevaccineerd kan worden.

In Wallonië zijn tot nog toe al iets meer dan 13.700 bewoners van woon-zorgcentra ingeënt. Volgende week komen daar 268 woon-zorgcentra aan de beurt, bevestigde de bevoegde minister Christie Morreale zondag, goed voor 35.000 vaccins.

Tegen eind januari zullen alle bewoners en personeelsleden in de Vlaamse woon-zorgcentra die dat willen een eerste dosis vaccin hebben gekregen, maakte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zich eerder sterk. Na de woon-zorgcentra komt het personeel in de ziekenhuizen, de eerstelijnszorg en de collectieve gezondheidsinstellingen aan de beurt, waarna vanaf maart begonnen wordt met de inenting van 65-plussers en risicopatiënten. Vanaf april kunnen mensen met een essentieel beroep een vaccin krijgen. De gezonde volwassen bevolking komt in de huidige plannen vanaf juni aan de beurt.