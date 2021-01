In Griekenland lukt het wel: Michael Krmencik bezorgt PAOK meteen de zege bij debuut

Is Michael Krmencik verlost van de druk die hem verlamde bij Club Brugge? Het lijkt alvast zo, want zijn debuut in Griekenland verliep volgens een droomscenario. De Tsjechische aanvaller mocht bij zijn nieuwe club PAOK invallen na 67 minuten, bij een 2-1 stand tegen Volos. En Krmencik voetbalde zich meteen in de harten van zijn nieuwe fans, want in de slotfase werkte de Tsjech de beslissende 3-1 tegen de touwen. PAOK blijft door de zege derde in de stand.