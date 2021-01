Echtpaar sterft ‘samen’ aan corona: “Dit is een hemels verhaal”

Ze ontmoetten elkaar tijdens een reis in Israël. Veertig jaar later waren de Nederlandse Jan en Sonja nog altijd een innig koppel. Zelfs in de dood konden ze elkaar niet missen.

Sonja Dekker-Gundlauch werd al twee jaar verpleegd in een verzorgingshuis. Zij leed aan Parkinson en dementie. Haar echtgenoot Jan bezocht haar dagelijks, om samen een boterhammetje te eten. Toen er in het verpleeghuis corona uitbrak, raakte ook Sonja besmet. “Jan knuffelde en kuste haar nog dagelijks”, vertelt zijn broer Dick in de Nederlandse krant De Telegraaf. “Na de uitbraak moesten alle bewoners in quarantaine. Jan ook, maar dan thuis. Hij werd al snel ziek.”

IJlend in zijn bed

Sonja werd aanvankelijk nog zwaarder getroffen door corona. “Als familieleden zagen we het einde naderen, en dus namen we een tijdje geleden al afscheid van haar. Niet wetende dat Jan nog eerder het leven zou laten”, aldus Dick.

“Wij belden Jan elke dag. Door de quarantaine hadden we veel telefonisch contact. Nadat hij drie keer de telefoon niet opnam, ben ik met mijn dochter naar zijn huis gereden. We zijn in een pak met masker naar binnen gegaan en troffen Jan ijlend aan in zijn bed. Hij is meteen op de intensieve zorgen opgenomen. Daar is hij nog een paar dagen liefdevol verzorgd. Ze hebben er alles aan gedaan om hem een kans te geven. Maar het mocht niet baten.”

“Spirituele verbinding”

Jan liet het leven, en amper zes uur later volgde Sonja hem “naar de sterren”, vertelt Dick. “Ze maken samen een mooie reis. Waar ze terechtkomen, weten we niet. Maar we zijn er zeker van dat ze opnieuw samen gelukkig zullen zijn.” Dick weigert het toeval te noemen dat Sonja zes uur na het overlijden van Jan ook definitief haar ogen sloot. “Het is een hemels verhaal. We houden ons vast aan het geloof dat er een spirituele verbinding was tussen die twee.”

De dienst waarin afscheid genomen wordt van het koppel, vindt in besloten kring plaats, maar is voor vrienden en familie op afstand te volgen via een livestream.

Dick: “Mijn broer en ik hebben in Israël in een kibboets gewerkt. Hij is daar langer geweest dan ik, en ontmoette daar Sonja. Na hun huwelijk zijn ze vaak teruggekeerd. Ze beschouwden Israël als hun tweede thuisland. Door die reizen is er een grote schare vrienden opgebouwd. Ze zijn allemaal betrokken bij het overlijden, maar kunnen niet naar Nederland komen.”

Begrafenis voor twee

Dick, die schrijnwerker is, maakte eigenhandig voor beiden een kist. “De afgelopen dagen is er een hoop op ons afgekomen, maar het programma is rond. Gek genoeg met behulp van Jan. Hij was zich afgelopen zomer al aan het voorbereiden op het overlijden van Sonja.” Zo had Jan al de muziek uitgekozen voor de begrafenis van Sonja. “Nu draaien we die voor beiden”, aldus Dick.

Voor uitvaartbegeleider Carola Vriend is het de eerste keer dat ze één dienst moet regelen voor twee personen. “Bijzonder. Er was een sterke band, ze zijn zo goed als samen gestorven. Toch gaat het nog altijd om twee personen, die tijdens het afscheid allebei aandacht verdienen, waarbij stilgestaan moet worden.”