Man opgepakt omdat hij 160 kilometer per uur reed in Luik

Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt na een achtervolging in Luik. Dat meldt het parket van Luik zondag. De man was onder invloed van alcohol, had geen rijbewijs en het voertuig waarmee hij reed was niet correct geregistreerd. Hij reed 160 kilometer per uur.

Het voertuig was niet van de man zelf, maar hij had het ook niet gestolen, verduidelijkt het parket. De Luikenaar is bij de politie gekend voor gelijkaardige feiten en is eerder al veroordeeld. De onderzoeksrechter heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.