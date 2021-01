Dominant AA Gent vergeet het af te maken in Beerschot en blijft steken op gelijkspel

Gent - Na een duel waarbij de bezoekers quasi doorlopend het balbezit opeisten, kon vooral Beerschot niet mopperen met een 1-1 gelijkspel. De thuisploeg kwam dan wel op voorsprong via Coulibaly maar Kums had al voor rust de bordjes in evenwicht gebracht. Na de pauze bleef Gent domineren en Vanhamel hield Mohammadi van een fabelachtig doelpunt. Gent drong nog wel aan en ondanks een karrenvracht aan hoekschoppen en duizelingwekkende statistieken qua balbezit en passing, bleef het toch 1-1.

Losada bracht bij Beerschot Sanyang voor de geblesseerde Tissoudali aan de aftrap. Hein Vanhaezebrouck koos op het Gentse middenveld dan weer voor Marreh waardoor Owusu naar de bank verhuisde. Kums kreeg dan weer de voorkeur op Bezus als vervanger van Odjidja op de tien, terwijl Depoitre aan de aftrap verscheen omwille van de schorsing van Yaremchuk.

De Buffalo’s startten best aardig op het Kiel maar na zeven minuten ging Nurio aan het knoeien, eerst kon Bolat na knullig balverlies van de Angolees nog redding brengen maar toen Nurio vervolgens Holzhauser onderuit haalde, wees ref Visser naar de stip. Holzhauser, één van de topfavorieten om volgende week de Gouden Schoen te winnen, leek dat klusje wel even te klaren maar Bolat ranselde de bal uit zijn kooi en hield zo de 0-0 op het scorebord.

Gent bleef ook na die prangende fase de partij rustig domineren en haalde daarbij vlot 70% balbezit maar echt doelgevaar wisten de bezoekers niet te creëren. Regelmatig zochten de Gentse spelers targetman Depoitre maar die lag strak aan de ketting bij ex-Buffalo Jan Van den Bergh. Het was zowaar Beerschot dat zelfs de score opende. Suzuki en Sanyang stichtten verwarring in de Gentse defensie en Coulibaly liet deze kans niet onbenut en tikte rustig binnen (1-0).

De bezoekers hadden het bijzonder moeilijk om openingen te creëren maar Bukari kon net voor het halfuur toch eens - voor het eerst in de eerste helft - optimaal profiteren van de ruimte in de rug van de thuisverdediging: de pijlsnelle Ghanees behield het overzicht en bediende knap Depoitre maar deze besloot op Vanhamel en liet de unieke kans op de gelijkmaker liggen.

Ondanks een bal voorlangs van Bourdin hield de belegering van het Beerschotdoel nu echt wel aan. De Buffalo’s versmachtten de thuisverdedigers en het was niet toevallig dat Gent kon toeslaan na een nieuwe bevlieging van Bukari: Dorsch knalde van dichtbij op de arm van Frans. Ref Visser raadpleegde de beelden en gaf een strafschop aan de Buffalo’s. Kums eiste de bal op en zette de eflmeter feilloos om (1-1).

Na de pauze bleef Gent het balbezit opeisen en Beerschot kon zo in het vierde kwartier amper 15% balbezit claimen. Toch kwam de thuisploeg niet meteen in de problemen en toen Mohammadi met zijn ‘mindere’ rechtervoet een kruisraket afvuurde stond Vanhamel pal. Bij een schaarse Antwerpse tegenprik kwam Suzuki in kansrijke positie maar de Japanner knalde op de vuisten van Bolat.

Bij Gent was het vooral Dorsch die steeds nadrukkelijker de bakens probeerde te verzetten. De Duitse middenvelder strooide na rust met heerlijke kruispasses en eiste zo de hoofdrol op, terwijl Holzhauser bij Beerschot amper in het stuk voor kwam in een koud en leeg Olympisch Stadion. Bukari zat anderzijds ook wel lekker in de match maar toen hij een poging van Kums in doel verwerkte, werd de Ghanees door de VAR in buitenspelpositie betrapt.

Castro-Montes probeerde het dan nog maar eens met een prima voorzet maar Ngadeu kopte aan de tweede paal over. De Buffalo’s verzamelden ook duchtig hoekschoppen maar vooral in het aantal passes kwam de krachtsverhouding aan de oppervlakte. Diep in de tweede helft was de verhouding 200-600 in het voordeel van de Gentse bezoekers die met de inbreng van Kleindienst voor Castro-Montes nog voluit voor de zege gingen maar de Buffalo’s bleven steken op een gelijkspel.