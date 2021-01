Anderlecht laat Antonio Milic vertrekken naar Lech Poznan

De Kroatische verdediger Antonio Milic verlaat RSC Anderlecht voor de Poolse topclub Lech Poznan, zo maakten beide clubs zondag bekend.

De intussen 26-jarige Milic werd in de zomer van 2018, nadat Marc Coucke de club had overgenomen, op voorspraak van toenmalig sportief directeur Luc Devroe overgeheveld van KV Oostende naar de hoofdstad, maar de verdediger bleek een miscast voor paars-wit en kwam er niet verder dan 25 wedstrijden in de hoofdmacht. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Rayo Vallecano.

Bij Lech Poznan, dat eerder dit seizoen respectievelijk in de play-offronde en de groepsfase van de Europa League te sterk bleek voor Sporting Charleroi en Standard Luik, ondertekende hij een contract voor 2,5 seizoenen, met optie voor nog eens een extra jaar. Milic is een jeugdproduct van het Kroatische Hajduk en maakte in januari 2015 de overstap van Split naar Oostende. Sinds september 2018 droeg hij ook drie keer het shirt van vicewereldkampioen Kroatië.