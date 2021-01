Eerste slachtoffers vliegtuigcrash Indonesië bekend: zwangere moeder, vijf familieleden en een vader die op zakenreis was

Een vrouw is hopeloos op zoek naar een familielid die op de vlucht zat Foto: Via REUTERS

De eerste namen van de passagiers die in het neergestorte vliegtuig van de Indonesische lowcostmaatschappij Sriwijaya Air zaten, zijn bekend. Zondag verzamelden familieleden zich in Jakarta in het identificatiecentrum waar ze op nieuws wachten van hun dierbaren.

Het koppel dat door PCR-test vlucht moest omboeken

Agnus Minari en Muhammad Nur Kholifatul Amin waren van hun woonplaats op Borneo naar Jakarta op het eiland Java gereisd om de begrafenis van Amins vader bij te wonen. Daar hebben ze tijd doorgebracht met één van hun zonen die er op kostschool zit. Toen het echtpaar terugkeerde naar Jakarta vroeg Minari’s broer Yudiansyah Yunus haar om hulp bij het verkrijgen van een plaats op een kostschool voor een van zijn zonen. “Dat was de laatste keer dat we contact hebben gehad”, zei Yunus tegen CNN.

Minarni en haar man zouden op 5 januari naar huis vliegen met een vlucht van Nam Air. Maar toen ze dinsdag op de luchthaven aankwamen, kregen ze te horen dat ze een PCR-test zouden moeten ondergaan om aan boord van de vlucht te gaan, waardoor ze twee vertraging zouden lopen. Toen het paar de resultaten van hun test had gekregen, konden ze hun vlucht naar huis omboeken, maar deze keer zou het met een andere luchtvaartmaatschappij zijn, Sriwijaya Air.

“Het verlies van mijn zus zorgt voor een enorme leegte. Ik ga haar vreselijk hard missen. Ze was vriendelijk en heeft mij en mijn jongere zus altijd zoveel geholpen. Ze was echt een zorgzame persoon”, zei Yunus nog die vanaf nu voor de kinderen van het koppel zal zorgen.

Drie generaties op dezelfde vlucht

Op het vliegtuig zat ook een familie uit Bangka, een eiland ten oosten van Sumatra. Ze worden nog steeds vermist maar er wordt gevreesd dat ze het niet hebben overleefd. De familie heeft zaterdag een verklaring gepubliceerd waarin staat dat de 26-jarige Rizki Wahyudi, zijn 26-jarige vrouw Indah Halimah Putri en hun 7 maanden oude zoon op de vlucht waren die crashte. Ook Wahyudi’s moeder en neef zaten met hen in de vlucht.

Wahyudi werkte de afgelopen drie jaar voor het Indonesische Staatsbosbeheer in Ketapang, in West-Kalimantan - een provincie aan de Indonesische kant van Borneo. De familie was op de Bangka-eilanden op bezoek bij andere familieleden en ging via Jakarta terug naar West-Kalimantan.

Zondag hadden twee ooms van Wahyudi in Bangka hun DNA ingediend om te helpen bij het identificatieproces.

Familieleden wachten op nieuws Foto: via REUTERS

Brokstukken vande Boeing 737-500 van Sriwijaya Air worden opgevist Foto: Via REUTERS

Vier maanden zwanger

Ratih Windania, die vier maanden zwanger was, bezocht familieleden in Jakarta met haar 2-jarige dochter Yumna, 8-jarige neefje Athar Rizki Riawan, haar oom Tony Islmail en tante Rachmawati.

Volgens CNN postte de vrouw zaterdag nog een verhaal op haar Instagram-account vanop de luchthaven toen ze vanuit Jakarta vertrok. Daarop was te zien hoe ze afscheid nam van familieleden die in Jakarta wonen. De vrouw plaatste onlangs ook nog een foto van zichzelf, haar dochter en haar neefje op Instagram terwijl ze op het vliegtuig zaten. Heel wat volgers reageerden intussen al vol ongeloof op de foto. “Ik was in shock toen ik het nieuws hoorde. Ik bid voor jullie”, staat er onder andere te lezen.

Vader en zakenman

Yohanes Suherdi (30) was op zakenreis in Jakarta geweest en verheugde zich erop terug te keren naar zijn familie in Ngarak, een dorp op enkele uren van de luchthaven van Pontianak. Zijn vrouw, Susilawati Bungahilaria (32) vertelde aan CNN dat ze hoopt dat Suherdi gezond en wel wordt teruggevonden en dat de familie zich snel zal herenigen. Het echtpaar heeft een 5-jarige zoon, Rian Gusti Rafael.

Bungahilaria zei dat ze kort voor het opstijgen met haar man had gesproken , die ze omschrijft als een “zeer goede en sociaal persoon”. “Zijn laatste boodschap aan mij was om niet te vergeten onze zoon mee te nemen naar de dokter omdat hij koorts had”, zei ze. Snikkend zei ze dat haar zoon blijft vragen wanneer zijn vader thuiskomt.

De vaders van Bungahilaria en Suherdi reisden zondag naar een crisiscentrum in Pontianak, waar ze fysieke items inleverden die konden helpen bij het identificatieproces, waaronder het DNA van de vader.

