Populist Japarov wordt nieuwe president Kirgizië

De populist Sadyr Japarov heeft zondag de vervroegde presidentsverkiezingen van Kirgizië gewonnen. Japarov, de grote favoriet, behaalde volgens de Kirgizische media 79 procent van stemmen. Volgens de kiescommissie daagde 38 procent van de kiesgerechtigden op. Japarov werd in oktober nog uit de gevangenis bevrijd tijdens protesten na de intussen geannuleerde parlementsverkiezingen.

Kirgizië (ook wel Kirgistan) wordt beschouwd als het meest democratische land in Centraal-Azië, maar is tegelijk ook het meest woelige in de regio. Dat de man van de gevangenis nu voor de poorten van het presidentschap staat, illustreert de plots veranderende lotsbestemmingen die politieke verantwoordelijken in de voormalige Sovjetrepubliek kunnen meemaken.

De tegenstanders van de 52-jarige Sadyr Japarov vrezen dat zijn overwinning zal leiden tot een autoritaire machtsvorm, zoals in buurlanden Kazachstan, Oezbekistan en Tadzjikistan. Sinds de val van de Sovjet-Unie worden die landen met harde hand bestuurd.

Gevangenis

De verkiezingen van 4 oktober werden gewonnen door de partijen die toenmalig president Sooronbaj Jeebenkov steunen. Na de afkondiging van die resultaten kwam het echter tot geweld en schermutselingen. De officiële verkiezingsresultaten werden betwist omdat er stemmen gekocht zouden zijn. Snel na de verkiezingsdag werd de stemming geannuleerd, maar dat kalmeerde het straatprotest niet - integendeel, president Jeebenkov zag zich genoodzaakt ontslag te nemen.

In de plaats werd de populist Sadyr Japarov waarnemend president. Zijn aanhangers hadden hem bij de protesten uit de gevangenis bevrijd. Hij was na zijn vrijlating al tot premier benoemd, en haalde niet veel later dus ook het interim-presidentschap binnen.

Japarov zat een lange gevangenisstraf uit wegens deelname aan de gijzeling van een regionale gouverneur. Een rechtbank annuleerde intussen zijn veroordeling.