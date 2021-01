Manchester City moet Sergio Agüero alweer missen: in zelfisolatie na contact met besmet persoon

Sergio Agüero ontbrak zondag bij de 3-0 zege van Manchester City in de derde ronde van de FA Cup tegen Birmingham City. De Argentijn is in zelfisolatie gegaan na contact met een persoon die besmet is met het coronavirus.

“Helaas was Sergio in nauw contact met een persoon die positief op het coronavirus heeft getest, dus zal hij in zelfisolatie gaan voor een paar dagen”, zei coach Pep Guardiola na de overwinning. “Hij testte zelf negatief, maar het protocol schrijft voor dat als we contact hebben gehad, we in quarantaine moeten.”

In de derde ronde van de FA Cup kende Manchester City zondag geen enkel probleem met tweedeklasser Birmingham City. Na onder meer een assist van Kevin De Bruyne werd het 3-0.

