België vraagt 10 miljoen extra doses van Pfizer-vaccin

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vraagt 10 miljoen extra dosissen van het Pfizer/BioNtech-vaccin. Dat is volgens hem het faire, Belgische deel van de Europese bestelling van 300 miljoen bijkomende dosissen.

5 miljoen dosissen van het Pfizer/BioNtech-vaccin hebben we al. En daarop is ook de huidige vaccinatiestrategie berekend. Drie dagen geleden kwam plots het goede nieuws dat Europa een akkoord had gesloten voor 300 miljoen extra dosissen. In De Zevende Dag zei Frank Vandenbroucke daar 10 miljoen dosissen van te vragen in de onderhandelingen met Europa en de farmabedrijven. “Dat is ons faire, Belgische deel. Wat mij betreft krijgen we daar al een belangrijk deel van in het tweede kwartaal van dit jaar. In april, mei en juni dus.” Dat zou betekenen dat de vaccinatiecampagne fors versnelt. Al is die timing en die hoeveelheid dosissen dus nog niet zeker. “Dat gaan we de komende dagen weten”, zegt Vandenbroucke.

Het lijkt er ook dat het vaccin van Johnson & Johnson sneller dan verhoopt op de markt zal komen. Het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG zei zaterdag dat het vaccin mogelijk al eind februari Europese goedkeuring kan krijgen. Nu staat het pas op de Belgische planning voor april, maar dat kan dus nog veranderen. “We gaan deze campagne voortdurend aanpassen”, zegt Vandenbroucke. Maar hij waarschuwde ook voor al te veel euforie. “Nu kan dat in positieve zin, maar er zal misschien een dag komen dat we tegenslag hebben.”