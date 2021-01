Net nu het met Albert Sambi Lokonga als kapitein begon te draaien bij Anderlecht, valt de middenvelder uit.

In een onooglijke actie, niet eens in duel maar gewoon bij een pass tijdens het lopen, voelde Lokonga iets in het bovenbeen. De middenvelder kon meteen niet meer verder en werd hinkend gewisseld. De blessure lijkt duidelijk om een spier te draaien, zelden een goed teken.

Foto: BELGA

