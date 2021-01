Opnieuw reisproblemen voor Real: door sneeuwstorm geraken spelers niet in Madrid, en dus wordt het Malaga

Real Madrid kampt met organisatorische problemen. Het team van Eden Hazard en Thibaut Courtois kan na een troosteloos gelijkspel (0-0) tegen Osasuna van zaterdag in Pamplona immers niet terugkeren naar de hoofdstad vanwege een sneeuwstorm. Daarom reizen de Madrilenen maandag meteen door naar Malaga, waar ze donderdag hun volgende wedstrijd spelen.

Zondag kregen de spelers de boodschap dat het onmogelijk was om terug te keren naar Madrid. Het team besloot dan maar meteen naar Malaga te vliegen, waar de landskampioen Athletic Bilbao ontmoet in de halve finale van de Spaanse supercup. De andere halve finale tussen Real Sociedad en FC Barcelona wordt woensdag in Cordoba gespeeld.

Opnieuw reisproblemen dus voor de Koninklijke, nadat de spelers en technische staf van de club vrijdag in de reis naar Pamplona ook al meerdere uren vastzaten in het vliegtuig. Bovendien moesten ze de volgende dag opnieuw wachten op een sneeuwruimer, om met de bus naar het stadion te kunnen rijden.

Spanje wordt sinds vrijdag door de zware sneeuwstorm ‘Filomena’ getroffen. Eden Hazard mocht voor het eerst sinds zijn blessure weer in de basis starten, zonder succes.