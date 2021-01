“Ze moeten kijken naar leeftijd én ziektes”: de vergeten groep van de vaccinatieplanning

De Belgen die door een onderliggende aandoening meer risico lopen op complicaties na besmetting met het coronavirus, krijgen in maart al hun vaccin. Tenminste, wie ouder is dan 45 jaar. Jongere risicopatiënten moeten volgens de huidige plannen achteraan aanschuiven, samen met de algemene bevolking. Een nieuw advies brengt daar mogelijk nog verandering in, maar voor veel jonge risicopatiënten voelt het alsof ze in de kou blijven staan.“Ik snap dat oudere mensen meer risico lopen. Maar nu zijn we totaal vergeten.”