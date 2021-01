Anderlecht-watcher Jürgen Geril wijt nieuw verlies aan eigen onmondigheid bij paars-wit: te afhankelijk van Nmecha

Anderlecht kon een geweldige zaak doen in het klassement, maar alweer in de slotfase -Kompany-time - slikte het een fatale tegengoal op penalty: 1-0 verlies. Paars-wit moet daarvoor vooral de hand in eigen boezem steken. Dit team is te afhankelijk van spits Lukas Nmecha. Als hij niet scoort, dan is er te weinig slagkracht en volgt het deksel op de neus.