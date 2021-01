De vaccinatiecampagne waarvoor ons land geroemd werd: “Andere landen stonden in de rij voor onze inentingen”

België heeft een reputatie hoog te houden als het aankomt op inentingscampagnes. In 1958 organiseerde ons land een grootse vaccinatie tegen kinderverlamming. “In drie maanden tijd werden anderhalf miljoen kinderen ingeënt”, vertelt professor-emeritus Alfons Billiau (83). We werden bewonderd om die doortastende aanpak, onder leiding van professor Pieter De Somer uit Leuven. “Andere Europese landen stonden in de rij om het Belgische vaccin aan te kopen.”