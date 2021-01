Vincent Kompany blijft eerlijk na onnodige nederlaag: “We hadden het zelf moeten afmaken”

Vincent Kompany was woedend in de slotminuten toen zijn team Anderlecht nog een 0-0 tussenstand uit handen liet glippen tot een 1-0 nederlaag tegen Oud-Heverlee Leuven. Bij het flash-interview klonk al iets meer beheersing. “Ik ben steeds op mijn hoede voor dit soort scenario’s, want we hebben te veel kansen nodig om te scoren.”

Vincent Kompany kon na de nederlaag van zijn team de ontgoocheling niet verbergen, dat gaf hij grif toe. “Deze nederlaag is moeilijk te verteren. Maar ik wil me niet enkel op de ontgoocheling concentreren. De spelers zetten een prestatie met veel energie neer, tot ze erbij neervielen. Daarom kan ik me er iets beter bij neer leggen. We hebben kansen gecreëerd, maar eigenlijk blijft enkel het resultaat achter. Ik ben steeds op mijn hoede in dit soort situaties, want we beseffen dat we veel kansen nodig hebben om tes coren. Dat is mede gelinkt aan ervaring. We mogen niet wanhopig worden. Op deze manier komt het ooit wel.”

De penaltyfase in het slot bezorgde Kompany een gele kaart wegens te hevig protest. “Ik heb in alle emotie al te vaak mijn mening laten horen. Nu is de match voorbij, en da’s het belangrijkste. Refs maken hun beslissingen in eer en geweten. Ik ben zelf nooit perfect geweest als voetballer, maar we moeten naar onszelf kijken en het feit dat we het zelf niet afmaken. We hebben de scheidsrechters nodig, dus we hoeven er geen strijd van te maken tussen hen en ons. Als ik straks een analyse voorleg aan de spelers, dan kan ik moeilijk met de wedstrijdleiding beginnen. Dan leren ze niks bij.”

Het afwerken van de kansen bleef wel een probleem. “In de eerste helft, maar zeker in de tweede creëerden we veel kansen. Veel analisten met een grote carrière achter de rug weten dit ook: meestal ben je niet het meest efficiënt op je 20ste of 21ste. Het is een kwestie van tijd.”