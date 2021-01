Kapers op de kust voor ondervoorzitterschap N-VA: na Francken en Van Peel klinken ook andere namen steeds luider

Niemand die er nog aan twijfelt dat Theo Francken en Valerie Van Peel zich komend weekend officieel kandidaat stellen als eventuele nieuwe ondervoorzitters van N-VA. Maar ze zijn wellicht niet de enigen: in de wandelgangen klinken ook de namen van Anneleen Van Bossuyt en Assita Kanko steeds luider.

De partijraad van N-VA buigt zich zaterdag over de vraag of de partij tegen alle statuten in de verkiezing van twee nieuwe ondervoorzitters en de partijsecretaris digitaal mag organiseren. Als dat volgens ...