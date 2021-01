Plaats van besmetting wordt vaak fout ingegeven door contactonderzoekers

Het bron- en clusteronderzoek dat probeert na te gaan waar mensen een besmetting met Covid-19 opliepen, laat nog te veel steken vallen. Dat komt omdat de contactspeurders de mogelijke besmettingshaard te slordig invullen.

Wie gebeld wordt door een contactonderzoeker moet ook vermelden waar hij of zij is geweest. Op die manier hopen de speurders snel in kaart te kunnen brengen waar eventuele clusters van besmettingen zijn. Die info is vervolgens zichtbaar in de Zorgatlas, het online platform van de Vlaamse overheid, voor onder meer de lokale besturen. Alleen laat de kwaliteit van die locatiegegevens vaak te wensen over. Dat zegt Vlaams Parlementslid en dokter Lise Vandecasteele (PVDA). “Bij verschillende besmette personen wordt nog steeds geen link gemaakt met de eventuele plaats van besmetting. Uit de informatie die we kregen, zien we bovendien dat er geen uniformiteit is in de schrijfwijze van die zogenaamde collectiviteiten.”

Zo blijken bedrijven op verschillende manieren in de Zorgatlas te staan en komen er ook bij ziekenhuizen en zorginstellingen verschillende schrijfwijzen voor. Bij een ziekenhuisgroep als AZ Delta wordt bijvoorbeeld zelden een onderscheid gemaakt tussen de verschillende campussen in midden-West-Vlaanderen. “Ook het AZ Sint-Jan in Brugge wordt in de toepassing bijvoorbeeld op zeventien verschillende manieren geschreven”, aldus Vandecasteele. “Zo wordt het wel heel moeilijk om clusters in kaart te brengen.”

Cafés en huwelijksfeesten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat contactspeurders die informatie in een vrij veld invullen en de schrijfwijze dus kan verschillen. “Vanzelfsprekend missen we nog clusters”, zegt woordvoerder Joris Moonens. Maar werken met vooraf vastgelegde lijsten is volgens hem geen optie. “Want wat doe je dan als iemand zegt op een huwelijksfeest, café of restaurant besmet te zijn geweest, als dat straks weer zou kunnen? Dan zou je al die evenementen in de lijst moeten opnemen en dat is onbegonnen werk.” Hij verzekert wel dat er continu gewerkt wordt aan een verbetering van de dataverzameling. Een update voor dat probleem is echter nog niet meteen gepland, aldus het Agentschap.