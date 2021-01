Dertien minuten geduld en het is prijs: Bas Dost debuteert bij Club Brugge met doelpunt

Het is een constante door zijn carrière en als alles goed loopt, zal hij ook bij Club Brugge veel doelpunten maken. Bas Dost had zondagavond amper dertien minuten nodig om zijn eerste in het shirt van Blauw-Zwart te maken.

Voordien had de lange Nederlander nog niet al te vaak de bal geraakt, maar een echte spits heeft maar één kans nodig. Charles De Ketelaere zwiepte een heerlijke voorzet in de zestien, waar Dost niet aarzelde en in één keer afwerkte. Bas Dost scoort al bij de vierde club op rij bij zijn debuut. Na zijn goals bij zijn eerste wedstrijd voor VfL Wolfsburg, Sporting Lissabon en Eintracht Frankfurt is het dus ook na 13 minuten al prijs bij Club Brugge.

Foto: BELGA

Foto: BELGA