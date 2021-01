16 Vlaamse ski-organisaties annuleren al hun reizen tot en met de krokusvakantie

Door het huidige corona-klimaat in ons land en in gastlanden Oostenrijk, Italië en Frankrijk hebben zestien Vlaamse ski -organisaties besloten al hun reizen te annuleren “De quarantaine heeft een grote impact op de terugkomende reizigers en de kans dat dat versoepeld wordt is nihil”, klinkt het.

Aktief-ski, Arena Travel, Axion Ski, Carolus Ski, Famiski, JOSK Reizen, Skifriends, Snowdream, Snowfriends, SnowMania, SnowPlus, Sporty Ski, Staes Skivakanties, Tramontana, Travelwhite en VOS Travel hebben besloten al hun skireizen te annuleren tot en met de krokusvakantie, die van zaterdag 13 februari tot zondag 21 februari duurt.

“Het is niet opportuun is om nu georganiseerde skireizen te organiseren. Daarenboven hebben de verplichte quarantaine- en testmaatregelen die worden opgelegd een te grote impact op de terugkomende reizigers. De kans dat hierin snel zal versoepeld worden is nihil”, klinkt het in een persbericht.

Met deze beslissing willen de organisaties hun “maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en ons profileren als een professionele en betrouwbare sector”. Alle reizigers zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via de reisorganisatie waar ze hun skireis geboekt hebben.

“We hopen - en gaan ervan uit - dat de situatie in het voorjaar sterk zal verbeteren, in die mate dat het mogelijk moet zijn om terug op een veilige en adequate manier wintersportvakanties te organiseren. Veel zal uiteraard afhangen hoe de cijfers verder blijven evolueren en in welke mate de vaccinatie zal uitgerold zijn. We plannen een heropstart na de krokusvakantie”, staat er nog te lezen.

Eerder deze week besliste Intersoc, de vakantiedienst van ziekenfonds CM, om alle skivakanties tot de paasvakantie te annuleren.

Europees beleid

De organisatoren zijn ook net als de hele reissector vragende partij voor een eenvormig en duidelijk Europees beleid inzake het reizen. “Dit om de Belgische reisindustrie haar concurrentiële positie op de Europese markt te kunnen handhaven. Een scenario waarbij de Vlaamse touroperators en reisorganisatoren hun (zelf) geannuleerde contracten dit seizoen nog worden ingenomen door andere Europese landen, waar er minder strenge regels gelden, is nefast voor de toekomst van de Vlaamse reisindustrie. Zulk scenario zou de Vlaamse touroperators en reisorganisatoren in een zeer zwakke positie brengen voor het afsluiten van de contracten winter 2020-2021.”