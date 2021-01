“Martinez is met Witsel zijn verlengstuk kwijt en zal nieuwe puzzel moeten leggen: met Dendoncker?”

Roberto Martinez en zijn voorganger Marc Wilmots konden zich bij de Rode Duivels geen elftal indenken zonder hem. De andere Duivels haalden opgelucht adem wanneer ze zagen dat hij meedeed. Anoniem maar o zo belangrijk voor de balans in het team. Dat is Axel Witsel. Maar hij is straks niet op het EK.

In de samenvattingen van de nationale ploeg komt hij zelden expliciet voor. Je ziet hem een pass geven, uit beeld weglopen en als we hem punten moeten geven komen we steeds bij een zes of zeven uit, met ...