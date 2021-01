Grote kuis bij Anderlecht: na Milic ook Luckassen en Zulj weg, Vlap wordt naar exit gepusht

Als Anderlecht zich nog wil versterken, dan moeten er eerst spelers weg. Er is nog maar eens een opkuis bezig. Deze week werden al oplossingen gevonden voor Milic, Luckassen, Thelin en Zulj, maar ook Vlap wordt naar de exit gepusht.

De ballast moet overboord. Een dood gewicht was Antonio Milic. De Kroaat zat in de B-kern, maar verdiende 840.000 euro per jaar en lag nog vast tot 2022. Tegen de verwachtingen in kon RSCA hem definitief verkopen aan Lech Poznan. In de Poolse media was sprake van een transferbedrag van 500.000 euro, maar dat klopt niet.

Daarnaast is de Turkse competitie een belangrijke afzetmarkt voor overbodige RSCA-spelers. In Turkije nemen ze hoge lonen over en dus kunnen daar spelers uitgeleend worden. Zo wordt Peter Zulj normaal verhuurd zonder aankoopoptie aan Göztepe. Anderlecht verbreekt ook het huurcontract van Derrick Luckassen bij PSV en de verdediger tekent bij Kasimpasa. Daar vond paars-wit ook al onderdak voor Isaac Kiese Thelin.

Opvallend is dat al die vertrekkende spelers een goeie vriendschapsband hebben. Tot die club behoort ook nog Ognjen Vranjes en eigenlijk ook Michel Vlap. Die kreeg dit weekend nogmaals een duidelijk signaal. Vlap zat niet in de selectie tegen OHL en speelde zaterdag met de B-ploeg tegen Lierse (2-1-verlies). Kompany zou er niet rouwig om zijn als ook de Fries vertrekt.