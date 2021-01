Leandro Trossard en Brighton hebben tegen vierdeklasser strafschoppen nodig in FA Cup

Brighton & Hove Albion heeft met veel moeite de vierde ronde van de FA Cup gehaald. De club uit de Premier League wist in de reguliere speeltijd en in de noodzakelijke verlengingen vierdeklasser Newport County niet van zich af te schudden (1-1). In de strafschoppenreeks ontsnapte Brighton, met Leandro Trossard als invaller, aan een pijnlijke afgang: 3-4.

Brighton kon maar niet tot scoren komen tegen de club uit Wales. In de slotfase moest doelman Jason Steele van de bezoekers zelfs een paar keer redding brengen. In de 90e minuut krulde Solly March de bal alsnog in het doel. Genoeg voor kwalificatie was dat echter nog niet. Zes minuten in blessuretijd ging de bal via Brighton-verdediger Adam Webster in het eigen doel.

In de verlengingen bleef een beslissing uit. In de strafschoppenreeks miste zowel Newport als Brighton drie keer in de reguliere serie van vijf penalty’s. Ook Trossard kon het niet afmaken. Finaal trok Brighton, waar Percy Tau, die recent overkwam van Anderlecht, inviel, aan het langste eind.