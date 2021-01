Amnesty International roept president Biden op om Guantanamo te sluiten

Amnesty International roept de toekomstige president van de VS, Joe Biden, maandag op om de gevangenis in Guantanamo zo snel mogelijk te sluiten. Dat doet de mensenrechtenorganisatie in het nieuwe rapport ‘Right the Wrong’.

Het detentiekamp is gevestigd op een Amerikaanse militaire basis op het eiland Cuba. Guantanamo werd in 2002 geopend in de strijd tegen terrorisme, die de VS lanceerden na de aanslagen van 11 september 2001. De gevangenis heeft sinds 2008 geen nieuwe gevangenen meer gekregen, maar in januari 2018 ondertekende president Donald Trump een decreet waarmee hij de intentie had om er nieuwe gevangenen naartoe te sturen. Het merendeel van de gedetineerden in Guantanamo is nooit aangeklaagd of berecht.

In totaal hebben 800 mensen de voorbije 19 jaar vastgezeten in Guantanamo, stelt Amnesty, die in het rapport een overzicht geeft van de 40 gevangenen die er momenteel zitten. Allen zitten al langer dan twaalf jaar vast, twee onder hen zitten er al sinds de opening van het kamp op 11 januari 2002. Ze komen uit dertien verschillende landen, waaronder Afghanistan, Jemen, Pakistan en Saudi-Arabië. De gedetineerden zijn tussen de 38 en 73 jaar oud. Zes van hen hangt de doodstraf boven het hoofd. Enkele gevangenen werden nog steeds niet in beschuldiging gesteld. Zes gevangenen kregen jaren geleden te horen dat ze het detentiekamp mogen verlaten, maar zitten nog altijd vast, hekelt de mensenrechtenorganisatie.

In het rapport schrijft Amnesty nog dat er verschillende mensenrechten geschonden worden. Zo worden slachtoffers van foltering vastgehouden zonder gepaste medische zorg, ontbreekt de toegang tot een rechter en als die er wel is, is er geen eerlijke berechting, klinkt het.

Biden pleitte voor sluiting

Guantanamo moet onmiddellijk gesloten worden, stelt de mensenrechtenorganisatie. “De gevangenen moeten berecht worden door een federale rechter in een eerlijk proces zonder de doodstraf, of worden vrijgelaten als er geen geloofwaardig bewijs tegen hen is”, stelt ze. “Daarnaast moeten de verantwoordelijken voor de ernstige mensenrechtenschendingen die gepleegd werden in Guantanamo en het geheime CIA-detentiesysteem ter verantwoording geroepen worden.”

In 2009 pleitte toenmalig vicepresident Biden tijdens een Veiligheidsconferentie in München voor de sluiting van de gevangenis. Amnesty hoopt dat hij als president dat zal waarmaken.