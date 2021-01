Regerende partij wint parlementsverkiezingen Kazachstan met ruime voorsprong

De regerende partij Noer-Otan heeft de parlementsverkiezingen in Kazachstan gewonnen met meer dan 70 procent van de stemmen. Dat blijkt althans uit een exitpoll van een organisatie goedgekeurd door de machthebbers.

Noer-Otan is de partij van president Kassym-Jomart Tokajev en zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev, die Kazachstan sinds de onafhankelijkheid in 1991 had geleid maar in 2019 de fakkel doorgaf.

Spannend waren de verkiezingen niet, want de onafhankelijke oppositiepartijen boycotten de stembusgang. Naast Noer-Otan stonden enkel regeringsgetrouwe partijen op de kiesbrief.

De opkomst lag vrij laag: volgens de centrale kiescommissie zou maar 63,3 procent van de kiesgerechtigden zijn opgedaagd.

In de aanloop naar de verkiezingen en op de verkiezingsdag zelf werden verschillende betogers opgepakt. Op videobeelden was te zien hoe de politie betogers omsingelde. Dertig mensen zouden zijn opgesloten.